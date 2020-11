Predlog zakona o STA primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 20. novembra - DZ je s 45 glasovi za in 37 proti v prvem branju ocenil, da je predlog sprememb zakona o Slovenski tiskovni agenciji primeren za nadaljnjo obravnavo. Po predlogu bi med obvezne vsebine poročanja v angleškem jeziku umestili tudi poročanje o prostovoljstvu in o nevladnih organizacijah (NVO). Zakon so ob opozicijskih predlagateljih podprli še v SMC.