Newyorške borze končale z dobički

New York, 19. novembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički. Med trgovanjem so sicer zabeležile dva padca. Kot so pojasnili na francoski tiskovni agenciji AFP, imajo vlagatelji mešane občutke - skrbi jih naraščanje števila novopotrjenih primerov koronavirusa, optimistični pa so ob napovedanih spodbudah gospodarstvu.