Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zasedanju voditeljev članic EU, na katerem so obravnavali tudi blokado svežnja za spoprijem Evropske unije s pandemijo novega koronavirusa. Pisale so tudi, da je bilo v sredo potrjenih 2064 okužb z novim koronavirusom.