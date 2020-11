Ministrica Kustečeva na konferenci o izzivih visokega šolstva

Ljubljana, 19. novembra - Na konferenci evropskega visokošolskega prostora EHEA 2020, na kateri je sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, so obravnavali dosežke bolonjskega procesa, izzive visokega šolstva v naslednjem desetletju ter smeri nadaljnjega razvoja procesa, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).