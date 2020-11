Skrbi glede naraščanja števila okužb z novim koronavirusom znižale tečaje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 19. novembra - Po daljšem obdobju optimizma, ki so ga zadnje dni krepile tudi spodbudne novice o učinkovitosti in skorajšnji razpoložljivosti več cepiv za covid-19, se je danes na evropske borzne trge vrnila negotovost zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom in zaostrovanja omejitvenih ukrepov, ki dušijo gospodarsko dejavnost. Tečaji so se znižali.