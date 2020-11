Avgustovska neurja po končni oceni povzročila za 5,6 milijona evrov škode

Ljubljana, 19. novembra - Neurja s poplavami, ki so med 3. in 6. avgustom prizadela koroško, ljubljansko, notranjsko, obalno, pomursko, vzhodnoštajersko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo, so povzročila za 5,6 milijona evrov škode. Končno oceno je danes potrdila vlada.