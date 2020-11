Tudi pri nas v načrtu preverjanje prisotnosti novega koronavirusa v vzorcih preteklih sezon

Ljubljana, 19. novembra - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je vključen v mrežno spremljanje gripe in drugih okužb dihal, bi lahko v vzorcih iz preteklih sezon preveril, ali je novi koronavirus v Sloveniji krožil, še preden je bil uradno zaznan prvi primer. Takšno preverjanje je v načrtu, a se še ni pričelo, so za STA navedli v laboratoriju.