IOM: Prosilci za azil potrebujejo dostop do cepiva proti covidu-19

Bruselj, 19. novembra - Prosilci za azil in drugi ranljivi migranti v EU bi morali imeti enakopraven dostop do cepiva proti covidu-19, je danes v Evropskem parlamentu poudaril generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Antonio Vitorino. Kot je poudaril, bi to koristilo varnosti migrantov in bi bilo v dobro vseh skupnosti, ki jih gostijo.