V Ribnici zagorelo v podjetju, škode za okoli 30.000 evrov

Ribnica, 19. novembra - V sredo okoli 15. ure je zagorelo v prostorih podjetja v Ribnici. V proizvodnji je zagorel stroj, požar so gasilci hitro pogasili. Po doslej zbranih podatkih je do požara najverjetneje prišlo zaradi okvare na električni napeljavi. Nastala je materialna škoda v višini okoli 30.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.