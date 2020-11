Na okrogli mizi o preprečevanju poslovnih goljufij in obvladovanju tveganj

Ljubljana, 19. novembra - Poslovne goljufije ostajajo pereča težava, ki ji mnoga podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti, so opozorili sodelujoči na današnji okrogli mizi v sklopu konference Poslovna forenzika. O načinih preprečevanja goljufij in obvladovanja drugih tveganj si niso bili enotni, vsi pa so izpostavili pomen ničelne tolerance do goljufanja.