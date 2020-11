Osumljenca poskusa ropa v Škofji Loki v priporu

Kranj, 19. novembra - Gorenjski kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo na pristojno okrožno sodišče privedli dva osumljenca poskusa ropa, ki se je v Škofji Loki zgodil v torek ponoči. Za državljana Romunije in Moldavije je sodišče odredilo pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.