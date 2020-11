Računovodska hiša Unija se je združila s hrvaško družbo Data-Link

Ljubljana, 19. novembra - Računovodska hiša Unija se je v minulih dneh združila z največjim ponudnikom računovodskih in svetovalnih storitev na Hrvaškem, s podjetjem Data-Link. Podjetje bo na Hrvaškem tržišču odslej delovalo pod blagovno znamko Data-Link Unija, so sporočili iz Unije, kjer so poudarili, da jim bo združitev prinesla konkurenčno prednost v regiji.