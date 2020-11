Na Severnem Primorskem zaradi okužb težke razmere v štirih domovih za starejše

Nova Gorica, 19. novembra - Na Severnem Primorskem je zaradi okužb z novim koronavirusom trenutno najhuje v štirih domovih za starejše - Domu upokojencev Nova Gorica in njeni enoti v Podsabotinu, Domu upokojencev Gradišče nad Prvačino in domu starejših v Črnem vrhu nad Idrijo. Okužb trenutno nimajo v Domu starejših občanov v Ajdovščini in centru starejših Pristan v Vipavi.