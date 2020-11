Volkswagen z milijardno naložbo v razširitev obrata na Slovaškem

Wolfsburg/Bratislava, 22. novembra - Evropski avtomobilski velikan Volkswagen bo v razširitev obrata pri slovaški prestolnici Bratislava vložil okoli eno milijardo evrov in s tem ustvaril približno 2000 novih delovnih mest, so pred dnevi potrdili v koncernu iz nemškega Wolfsburga. Z letom 2023 bodo tam izdelovali Škodino limuzino Superb in priljubljenega Volkswagnovega Passata.