Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu končal parlamentarno pot

Ljubljana, 19. novembra - Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so ga pripravili v SAB in po katerem bi imeli upokojenci brezplačni prevoz na avtobusih mestnega prometa v občinah, kjer takšen prevoz izvajajo, je končal pot v DZ. V koalicijskih strankah so med drugim menili, da je predlog populističen, in izpostavili potrebo po sistemski rešitvi.