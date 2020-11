LMŠ, SD, Levica in SAB za obravnavo šestega protikoronskega zakona še na treh odborih DZ

Ljubljana, 19. novembra - Opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB zahtevajo sklic nujnih sej odborov DZ za izobraževanje, delo in pravosodje, na katerih bodo obravnavali predlog šestega protikoronskega zakona. Matični je sicer odbor za finance, a v opoziciji opozarjajo, da zakonodajni sveženj vsebuje rešitve, ki niso povezane z epidemijo in terjajo razpravo še na drugih odborih.