Slovenska nogometna vrsta nakazala smernice za kvalifikacije za SP 2022

Ljubljana, 19. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je končala nastope v drugi izvedbi lige narodov. Iz lige C si je zagotovila napredovanje v ligo B in jo posledično čakajo boji z boljšimi tekmeci. Obenem pa je selektor Matjaž Kek dobil dober vpogled in smernice za naprej, predvsem za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. Žreb skupin bo 7. decembra.