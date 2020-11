Policija kazensko ovadila pilota za povzročitev letalske nesreče nad Budanjami

Ajdovščina, 19. novembra - Novogoriški kriminalisti so pred kratkim zaključili obsežno večmesečno preiskavo okoliščin nesreče v zračnem prometu, ki se je 25. aprila zgodila med Dolgo Poljano in Budanjami, ko je prišlo do trčenja med ultralahkim letalom in 34-letnim jadralnim padalcem. 53-letnega pilota so kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave nova Gorica.