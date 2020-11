Opozicijske stranke zahtevajo nujno sejo odborov DZ zaradi Janševe zunanje politike

Ljubljana, 19. novembra - Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so danes podale zahtevo za sklic nujne seje odborov državnega zbora za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije zaradi stališč premierja Janeza Janše, ki so po njihovem mnenju "v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike in poslabšujejo ugled Slovenije".