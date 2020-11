Bruselj s strategijo za izkoriščanje obnovljivih virov energije na morju

Bruselj, 19. novembra - Evropska komisija je predstavila strategijo izkoriščanja obnovljivih virov energije na morju, s katero gredo v smeri podnebne nevtralnosti EU. Bruselj želi do leta 2030 moč proizvodnje energije na morju, kamor poleg izkoriščanja plimovanja šteje še sončne in vetrne elektrarne na morju, s sedanjih 12 gigavatov dvigniti na 60, do leta 2050 pa na 300.