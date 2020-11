Začetek gradnje kanalizacijskega omrežja na koprskem podeželju še letos

Koper, 19. novembra - V ponedeljek se izteče javno naročilo za izvajalca gradnje in posodobitve kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov. Na občini Koper ocenjujejo, da bodo s projektom, vrednim 15,8 milijona evrov, v okviru katerega bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili 1657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti, začeli še letos.