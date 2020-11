Digitalne tehnologije in orodja v mesecih epidemije ključni za olajšanje poslovanja

Ljubljana, 19. novembra - Digitalne tehnologije in orodja so se v mesecih epidemije covida-19 po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) izkazali kot ključni za olajšanje poslovanja. Ne le v gospodarstvu, tudi v celotni družbi je digitalizacija prispevala k okrepitvi medsebojne komunikacije, so se strinjali udeleženci današnje virtualne konference GoDigital2020.