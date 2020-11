Na zadnjem festivalu dramske pisave Vzkrik osem video interpretacij

Ljubljana, 21. novembra - Kljub epidemiološkim razmeram festival dramske pisave Vzkrik še zmeraj vztraja in se letos v svoji četrti, po sili razmer tudi zadnji, ediciji iz Mestnega gledališča ljubljanskega seli na splet, so zapisali pri KUD Krik. Drevi bodo predstavili video interpretacije besedil osmih dramskih avtorjev in osmih mladih režiserjev ter spremljevalni program.