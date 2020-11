V Rusiji zabeležili rekordno številno mrtvih zaradi covida-19

Moskva, 19. novembra - V Rusiji so danes zabeležili rekordno številno mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu - 463. Prav tako so zabeležili nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom - 23.610. Skupno so v tej državi potrdili že več kot dva milijona okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.