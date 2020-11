Prodajni avtomati v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah ne zagotavljajo dovolj zdravih izbir

Ljubljana, 19. novembra - Slovenski raziskovalci so v raziskavi o prehranski kakovosti živil, ki jih ponujajo prodajni avtomati v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah ugotovili, da ti avtomati ne ponujajo dovolj zdravih izbir. V njih namreč prevladujejo prigrizki in pijače z nizko hranilno vrednostjo ter visoko vsebnostjo kalorij, maščob, soli in sladkorja.