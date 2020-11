V Škofji Loki bodo uredili kolesarsko povezavo mesta z zaledjem

Škofja Loka, 22. novembra - Občina Škofja Loka bo v naslednjih nekaj letih zgradila kolesarsko povezavo od starega Petrola do železniške postaje, ki bo povezala središče mesta z železniško postajo in zalednimi naselji. Izvedba 3,5 milijona evrov vrednega projekta, sofinanciranega iz evropskih sredstev, bo potekala v več fazah in bo končana leta 2023.