Ljubljana, 19. novembra - LMŠ, SD, Levica in SAB bodo na novinarski konferenci v DZ (preddverje avle DS) na Šubičevi 4 ob 12.30 predstavili o zahtevo za sklic nujne seje odborov DZ za zunanjo politiko in za zadeve EU o ravnanjih premierja Janeza Janše, ob 12.45 pa o zahtevi za sklic nujnih sej odborov DZ za delo, za pravosodje in za izobraževanje glede spornih določb PKP6.