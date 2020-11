Mineva 110 let od smrti pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja

Tula, 20. novembra - Mineva 110 let od smrti velikega ruskega romanopisca in filozofa Leva Nikolajeviča Tolstoja. Bil je realist z razvitim smislom za analitičnost in psihološke odtenke svojih junakov. Obsojal je dvoličnost družbe in socialno nepravičnost. Med drugim podpisuje mojstrovini svetovne književnosti Vojna in mir ter Ana Karenina.