Sindikat opozarja na diskriminacijo tujih voznikov

Ljubljana, 19. novembra - Sindikat delavcev prometa in zvez opozarja na diskriminacijo voznikov iz Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine, ki tedenskega počitka ne morejo preživljati doma. Vlada je namreč v luči protikoronskih ukrepov prehod meje iz družinskih razlogov in vrnitev v 72 urah omogočila le tistim, ki odhajajo v državo EU ali schengenskega območja.