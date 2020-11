Začenja se novembrska spletna izdaja CoFestivala

Ljubljana, 20. novembra - Letošnji mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, ki ga bo določala tema Ojačevalci glasov, bo izveden v dveh delih - letos novembra in aprila prihodnje leto. Od danes do 25. novembra bo niz dogodkov potekal v spletni obliki. Med drugim bodo predstavili plesalki Valesko Gert in Anno Halprin ter koncerta Iva Dimcheva in Sainkho Namtchylak.