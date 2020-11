V času epidemije na območju Nadškofijske karitas Maribor več novih prosilcev pomoči

Maribor, 19. novembra - V obdobju od prvega vala epidemije covida-19 v mreži Karitas na širšem mariborskem območju opažajo med prosilci pomoči od deset do 15 odstotkov novih gospodinjstev oz. prosilcev. V skrbi za vse pomoči potrebne pri nas in v zahvalo prostovoljcem bo med 23. in 29. novembrom potekal Teden karitas z jubilejnim 30. koncertom Klic dobrote.