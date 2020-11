Z božičnega drevesa newyorškega centra Rockefeller rešili majhno sovo

New York, 19. novembra - Delavci, ki so postavljali božično smreko pred newyorškim Rockefellerjevim centrom, so v krošnji drevesa odkrili majhno sovo, ki je skupaj z drevesom pripotovala iz okoli 200 kilometrov oddaljenega kraja Oneonta. Sovico so predali zavetišču za divje živali, kjer so jo oskrbeli, nato pa jo bodo izpustili nazaj v divjino.