Krimovke nabrušene za tekmice iz Budimpešte

Ljubljana, 19. novembra - Rokometašice Krima Mercatorja so pred dnevi v romunski prestolnici osvojile zlata vredno točko v boju za uvrstitev na izločilne tekme lige prvakinj. V soboto jih v dvorani Stožice čaka nov zrelostni preizkus in obračun s tradicionalnim tekmicami iz Budimpešte. Tekma 9. kroga v skupini A med Krimom in Ferencvarosom se bo pričela ob 16. uri.