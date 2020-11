Zorčič na medparlamentarni konferenci o migracijah poudaril pomen učinkovitega vračanja

Ljubljana/Bruselj, 19. novembra - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič in več slovenskih poslancev se danes udeležuje medparlamentarne konference na visoki ravni o migracijah in azilu v Evropi. Zorčič je na konferenci poudaril pomen vračanja migrantov, ki nimajo pravice do azila, in odpravljanja vzrokov za migracije. Slednje so v nagovorih izpostavili tudi drugi govorniki.