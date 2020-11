Vrhovno sodišče v zadevi Elektrooptika delno spremenilo sodbo

Ljubljana, 19. novembra - Vrhovno sodišče je delno spremenilo sodbo v zadevi Elektrooptika, je poročalo Delo. Nekdanjemu direktorju, obsojenemu, da je skupaj z Barbaro Podlogar z lažno izvršbo paradržavno podjetje oškodoval za skoraj milijon evrov, je kazen s treh let in 10 mesecev zapora spremenilo v dve leti in tri mesece vikend zapora. Podlogarjevi kazni ni spremenilo.