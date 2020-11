Praznična razsvetljava v Kopru bo zažarela decembra

Koper, 21. novembra - Praznična razsvetljava v Kopru bo zažarela predvidoma v prvih dneh decembra. Če bodo razmere dopuščale, pa bo občina skupaj s tamkajšnjim zavodom za mladino, kulturo in turizem v mestu postavila tudi drsališče, organizirala praznični sejem in poskrbela za spremljevalni program, so napovedali na mestni občini.