Singapur, 19. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. V minulih dneh so rasle predvsem na krilih upanja, da bo kmalu dostopno cepivo za novi koronavirus, ki bo normaliziralo razmere po svetu in znova omogočilo nadaljevanje javnega življenja in zagon vseh gospodarskih dejavnosti.