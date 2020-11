Minnesota se je odločila za Anthonyja Edwardsa

New York, 19. novembra - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so v noči na četrtek izpeljali nabor. Pravico prve izbire je imela Minnesota, ki je v svoje vrste zvabila Anthonyja Edwardsa. Komaj 19-letni in 198 cm visoki branilec univerze Georgia je bil tudi prvi izbor na letošnjem naboru. V minuli sezoni je v ligi NCAA v povprečju dosegal 19,1 točke na tekmo.