ZDA presenetljivo odstopile od pregona nekdanjega mehiškega obrambnega ministra Cienfuegosa

New York, 19. novembra - Pravosodno ministrstvo ZDA je v sredo odstopilo od pregona nekdanjega mehiškega obrambnega ministra upokojenega generala Salvadora Cienfuegosa, ki je bil na zveznem sodišču v Brooklynu obtožen tihotapljenja mamil in pranja denarja. ZDA so od pregona odstopile po velikem pritisku Mehike.