Domžalčani v mehurčku doživeli tri poraze

Čačak, 18. novembra - Košarkarji Helios Suns so nastope v mehurčku lige Aba 2 v Zlatiboru v Srbiji končali s tremi porazi in eno zmago za zeleno mizo. Dve točki so zabeležili proti hrvaški Gorici, ki ni prišla v Srbijo, na parketu pa so izgubili proti Mladost Zemunu, Sparsu in danes domačemu Zlatiboru s 73:80 (17:19, 38:38, 62:58).