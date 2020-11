Italijani in Belgijci v ligi narodov po poti Francozov in Špancev

Sarajevo/Bruselj/Atene, 18. novembra - Po Franciji in Španiji sta se na zaključni turnir nogometne lige narodov v ligi A uvrstila tudi Italija in Belgija. Italija je na današnji tekmi zadnjega kroga premagala BiH z 2:0 in osvojila prvo mesto v skupini 1, Belgija pa je po zmagi nad Dansko s 4:2 slavila v skupini 2. Slovenija je po remiju v Grčiji napredovala v ligo B.