Po dvodnevni prekinitvi varuhi predšolskih otrok lahko nadaljujejo delo

Ljubljana, 18. novembra - Ministrstvo za izobraževanje je pretekli teden varuhe predšolskih otrok, ki so vpisani v register pri ministrstvu, obvestilo, da začasno ne morejo opravljati varstva otrok na domu. Po ponovnem premisleku so jih danes obvestili, da lahko nadaljujejo dejavnost ob upoštevanju priporočil NIJZ, ki veljajo za vrtce, so sporočili z ministrstva.