Merkur Maribor nadigral še Prekmurce

Ljubljana, 18. novembra - Slovenski odbojkarski klubi so začeli z odigravanjem tekem, ki so jih morali zaradi odmora, posledice epidemije covida-19 prestaviti. Merkur Maribor in Panvita Pomgrad sta odigrala obračun 7. kroga, na katerem pa dvoma o zmagovalcu ni bilo. Mariborčani so gladko prišli do šeste zaporedne prvenstvene zmage, izid je bil 3:0 (17, 14, 19).