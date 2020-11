Rogašovci ostajajo občina z najvišjim deležem aktivnih okužb

Ljubljana, 18. novembra - V torek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani, kjer so zabeležili 191 novih primerov okužbe. Po številu okužb sledijo Novo mesto z 89 potrjenimi okužbami, Maribor s 77 ter Celje z 52 potrjenimi okužbami. Občini z največjim deležem aktivno okuženih še naprej ostajata Rogašovci (3,55 odstotka) in Kuzma (3,304 odstotka).