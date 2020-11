Vodje skupin v Evropskem parlamentu pozivajo k sprejetju dogovora o večletnem proračunu

Bruselj, 18. novembra - Vodje političnih skupin in predsednik Evropskega parlamenta so danes po srečanju pozvali države članice, naj podprejo dogovor o svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19, ki je vezan na spoštovanje vladavine prava. Prepričani so, da je treba čim prej začeti proces ratifikacije, so sporočili iz Bruslja.