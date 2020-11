Zagovornik načela enakosti Jaklitschevi predstavil svoje delo v preteklem letu

Ljubljana, 18. novembra - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je srečal z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch. Lobnik je ministrici predstavil delo zagovornika v letu 2019 in primere, ko je organ zaščitil varstvo in zagotavljanje pravic pripadnikov italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji.