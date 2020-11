Obrambno ministrstvo bo sofinanciralo prenovo ceste v občini Pivka

Pivka, 18. novembra - Minister za obrambo Matej Tonin in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta danes v Pivki podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju, po katerem bo ministrstvo v letih 2021 in 2022 sofinanciralo prenovo ceste Parje-Juršče v pivški občini. V ta namen bo prispevalo 500.000 evrov, so sporočili z ministrstva.