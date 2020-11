Dombrovskis v odzivu na Janševo pismo: Slovenija ni blokirala dogovora

Bruselj, 18. novembra - Izvršni podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za gospodarske zadeve, je danes v odzivu na pismo slovenskega premierja Janeza Janše o vladavini prava in svežnju za spoprijem Evrope s pandemijo poudaril, da Slovenije ni bilo med državami, ki so blokirale dogovor, temveč je ena od držav, ki so dogovor podprle.