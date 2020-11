V novogoriškem domu upokojencev potrdili še 32 okužb z novim koronavirusom

Nova Gorica, 18. novembra - V Domu upokojencev Nova Gorica so potrdili še 32 primerov okužb z novim koronavirusom pri oskrbovancih in osem med zaposlenimi. Skupno število okužb je tako že preseglo 100. Kot so sporočili iz regijskega centra Civilne zaščite za Severnoprimorsko, se okužbe nezadržno širijo kljub vsem naporom zaposlenih in zagotavljanju rdečih con.