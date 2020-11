Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 11.)

Ljubljana, 18. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismu predsednika vlade Janeza Janše voditeljem EU, v katerem se je zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha EU o finančnem okvirju za spopad z epidemijo. Poročale so tudi o 2013 novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom in 43 osebah, ki so umrle zaradi covida-19.